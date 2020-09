Calciomercato, la Juve vira su Chiesa. Commisso: "Tutto è possibile"

Il no secco della Lazio per trattare su Joaquin Correa, ha costretto la Juventus a cambiare i propri piani a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Il club bianconero ha virato su Federico Chiesa della Fiorentina. Un giocatore diverso rispetto al 'Tucu' ma comunque un profilo importante che andrebbe a rinforzare il reparto offensivo della Vecchia Signora. Al contrario di quella biancoceleste, la dirigenza viola non ha chiuso le porte ed è disposta a trattare. Lo ha rivelato proprio il patron Rocco Commisso: "Se Chiesa resta? Vediamo, è l'ultima settimana e tutto è possibile. A oggi è della Fiorentina, ma il mercato non è ancora finito".