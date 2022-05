Calciomercato, la Lazio guarda (ancora) in casa Verona: nel mirino non c'è solo Casale

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Occhio ai rapporti tra Lazio e Verona. Le due società, che lo scorso luglio hanno lavorato insieme per l'operazione Zaccagni, potrebbero tornare a parlarsi nell'attuale sessione di calciomercato. Non solo di Casale, ma anche di Ivan Ilic. Lo riporta Alfredo Pedullà che aggiunge come il club biancoceleste sarebbe intrigato dal classe 2001, che i gialloblù hanno riscattato la scorsa estate dal City per 7,5 milioni. La valutazione non sarebbe inferiore ai 20 milioni: per questo, l'operazione sarebbe fattibile solamente a fronte dell'uscita di Luis Alberto, che tuttavia non è incedibile. Ilic è nato esterno offensivo, ma può fare la mezzala o il regista: con il suo eventuale arrivo, oltre a quello di Marcos Antonio, la Lazio sarebbe ancor più proiettata in un futuro fatto di giovani di qualità.

