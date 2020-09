Calciomercato, la parabola di Biglia: da protagonista nella Lazio alla fuga in Turchia

"Lucas Biglia è un nuovo calciatore del Fatih Karagumruk". La notizia, che era nell'aria da qualche giorno, è diventata ufficiale ieri con il comunicato del club turco. Dopo sette anni in Italia, l'argentino lascia la Serie A e sceglie una neopromossa della Super Lig. Una parabola discendente per l'argentino che appena tre stagioni fa era uno dei punti di riferimento della Lazio di Simone Inzaghi. Fascia di capitano al braccio, il Principito era il cardine della squadra disegnata dal mister piacentino che alternava 4-3-3 e 3-5-2, mantenendo l'ex Anderlecht come fulcro del suo gioco. Biglia era il beniamino del pubblico e la sua avventura in biancoceleste sembrava destinata ad andare avanti. Nonostante la scadenza del contratto nel giugno 2018, Lucas continuava a giurare amore eterno e di voler proseguire la sua carriera con l'aquila sul petto. Il rinnovo, annunciato più volte, tardava a essere ufficializzato e, quasi a sorpresa, arrivava il Milan. La nuova proprietà cinese, infatti, infatuata dall'argentino spingeva per portarlo a Milano. Biglia prende tempo, ma alla fine finisce per accettare la corte rossonera che sborsa 20 milioni per portarlo in Lombardia.

DELUSIONE MILAN - Il progetto del Sol Levante è ambizioso e a San Siro arriva anche Bonucci, ma il campo dice altro. I meneghini faticano, mentre al contrario i capitolini alzano al cielo tre trofei e migliorano di anno in anno. Lucas fatica terribilmente ad affermarsi sotto la Madonnina e finisce sempre più ai margini della squadra. Nemmeno l'arrivo di Pioli, che alla Lazio aveva sempre puntato su di lui, cambia le sue sorti. Al termine della stagione le strade del regista e del Milan si separano e l'argentino si ritrova senza squadra. Nonostante l'interesse del Torino, il giocatore ha scelto di rimettersi in gioco in Turchia tra le fila dei neo promossi del Fatih Karagumruk. Chissà se, col senno del poi, Biglia rifarebbe le stesse cose. Ma del resto, come dice Albert Camus, "la vita è la somma di tutte le tue scelte".

UFFICIALE - Biglia è un nuovo calciatore del Karagumruk: video di presentazione stile FIFA

Calciomercato Lazio, Kim e i suoi fratelli: il coreano avanza, ma le alternative...

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE