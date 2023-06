Calciomercato Lazio | Abbate: "Torreira e Marcos Leonardo? Questa la situazione..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Alberto Abbate ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio, partendo dall'incontro che dovrebbe andare in scena oggi tra Sarri, Fabiani e Picchioni:

"Penso che dall’incontro di oggi tra Sarri, Fabiani e Picchioni possano uscire ulteriori nomi di mercato. Sono certamente visionati altri talenti che magari non sono usciti sui giornali e che verranno valutati oggi. C’è da dire che della lista che ha dato Sarri a maggio e che per lui erano priorità, o sono sfumati o si sono complicati. In più, per quanto riguarda le uscite non si è mosso nulla anche se Fabiani e Picchioni ci stanno lavorando. Berardi ad esempio sembra averci ripensato anche sull’accordo raggiunto con la Lazio e non vorrei ci fossero inserimenti di altre squadre.

"Torreira rimane una pista importante, così come Marcos Leonardo perché entrambi erano nella lista di Sarri. Poi bisogna vedere cosa accade con Milinkovic perché per me la Juve è ancora una pista importante e in quel caso i bianconeri vorrebbero inserire Rovella per abbassare la parte economica. Se così fosse, non si andrebbe più su Torreira.

Lotito non ha intenzione di cedere Milinkovic nemmeno a 25 milioni in questo momento. Il serbo in questo momento vuole fare un salto non tanto dal punto di vista della carriera, quanto dal punto di vista economico. Se la Lazio offrisse la stessa cifra che gli offre la Juve, sono sicuro che Milinkovic accetterebbe il rinnovo. Il discorso è puramente economico. Ovviamente non è solo economico e infatti l’Arabia non l’accetterebbe".