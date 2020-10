Calciomercato Lazio, Adekanye al passo d'addio: trattativa con il Cadice

Bobby Adekanye è vicino a lasciare la Lazio. Come vi avevamo raccontato ieri, infatti, Inzaghi ha deciso di mandare in prestito il classe ’99, una scelta del tecnico perché la società e il ragazzo non avevano manifestato questa intenzione. Adekanye, oggi nemmeno in panchina, nonostante la convocazione, ha incassato e con il suo entourage ha cominciato a cercare una sistemazione. Tramontata subito l’ipotesi Spezia, per Bobby s’è aperta prepotente invece la pista Cadice. Il club neo promosso in Liga, dopo aver definito il prestito di Durmisi, ora punta a concludere anche quello dell’ex Liverpool. Le parti stanno trattando, si cerca l’intesa economica sullo stipendio e sulla formula che comunque dovrebbe essere quella del prestito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.