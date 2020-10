Calciomercato Lazio, Adekanye in uscita: ecco i dettagli

Bobby Adekanye lascerà la Lazio e andrà in prestito. La decisione è di Inzaghi, Tare avrebbe preferito tenerlo in rosa e anche il ragazzo sarebbe rimasto, ma l’allenatore è stato irremovibile, meglio mandarlo a giocare, a farsi le ossa e ad accumulare esperienza. Sul classe ’99, 177 minuti e un gol nella passata stagione, si sono mossi due club italiani e uno dall'estero. Nei giorni scorsi, alla porta di Formello aveva bussato allo Spezia, le parti avevano preso tempo, la Lazio e l’entourage erano convinti di proseguire insieme, poi è arrivata la decisione di Inzaghi e chissà che l’ipotesi ligure non possa tornare d’attualità. La certezza è che Adekanye lascerà Formello. Nelle prossime ore si capirà dove andrà a giocare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

TORNA ALLA HOME PAGE

DIRETTA CALCIOMERCATO LAZIO

UFFICIALE - PEREIRA È DELLA LAZIO