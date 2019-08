Calciomercato Lazio, anche il Borussia Dortmund sulle tracce di Llorente

CALCIOMERCATO LAZIO - Nuova pretendente per Fernando Llorente che arriva direttamente dalla Bundesliga. Il Borussia Dortmund starebbe seguendo da vicino l'attaccante spagnolo. La punta, svincolatosi dal Tottenham lo scorso giugno, è alla ricerca di un progetto che lo stimoli. Jesus, fratello e agente del calciatore, sta cercando la pista migliore tra le tante squadre che hanno bussato alla sua porta. Secondo fcinternews.it. i tedeschi stanno parlando con il manager per capire la volontà del centravanti. Al momento l'ex Juve si accontenterebbe di un biennale da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Il Borussia Dortmund resta una possibilità ma non l'unica. Il Manchester United, che sembrava in vantaggio fino a dieci giorni fa, ha un po' mollato la presa. Restano così Napoli, Lazio, Fiorentina e Inter che attendono il da farsi per capire se provare o meno l'affondo. Molto dipenderà anche dagli incastri e dall'effetto domino che si potrebbe creare a livello europeo. I biancocelesti rimangono alla finestra per l'ariete iberico e non sono escluse sorprese last minute.

