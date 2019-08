DIRETTA - Calciomercato Lazio, contatti con Llorente: ma ci sono alternative

AGGIORNAMENTO ORE 12.50 - Il Fenerbahce continua a trattare per Durmisi con la Lazio, ma ha individuato anche l'alternativa in Laxalt del Milan.

La Lazio è su Llorente, lo svincolato di lusso del calciomercato internazionale. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti hanno avuto dei contatti con il suo entourage. È la conferma che la Lazio c'è, fa parte delle tante squadre interessate allo spagnolo, ma non ha intenzione di partecipare a un'asta che pare preannunciata. Anzi. Il ds Tare non gli offrirà più di 2-2,5 milioni a stagione, oltre ai 4 previsti per la commissione al fratello-agente dell'ex Tottenham. Comunque non è escluso un piccolo sforzo da parte della società, vista anche l'incertezza sul rinnovo di Caicedo. Con Llorente la Lazio piazzerebbe un colpo da Champions League e garantirebbe a Inzaghi quella torre che tanto manca nella rosa. Al momento le pretendenti più pericolose sono Napoli e, soprattutto, Inter. Escluse loro i biancocelesti dovrebbero vedersela con la sola Fiorentina, considerando Manchester United e Tottenham sullo sfondo. Nulla è escluso, ma nel frattempo si cercano anche alternative.

LE ALTERNATIVE IN ATTACCO - Tutto parte dal presupposto che vede Caicedo continuare a tentennare sul prolungamento di contratto. Potrebbe restare a scadenza, percorrendo l'ipotesi meno gradita dal club. Ecco perché la Lazio si sta cautelando, proiettandosi sul mercato in caso di cessione last minute dell'ecuadoriano. Uno dei nomi più caldi è quello di Ahmed Hassan, l'Ibra egiziano. Il suo procuratore è Jorge Mendes e questo facilita un'eventuale trattativa. Yaremchuk e Samatta restano da non sottovalutare (da sempre Tare è molto attento al campionato belga), ma sarebbero da considerare – così come Hassan – i terzi attaccanti dietro Immobile e Caicedo. Discorso diverso per Simeone e Sanabria, delle vere e proprie alternative al Panteròn, mentre circola anche la suggestione Babacar. Un'altra punta che si aggiunge alla lista. Lista dalla quale è uscito invece il nome di Bas Dost: l'olandese andrà all'Eintracht Francoforte.

IN USCITA - Wallace e Durmisi. Durmisi e Wallace. Sono sempre loro i due nomi ormai fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, e su cui i biancocelesti stanno lavorando in uscita. Non giocheranno nemmeno l'amichevole con la Primavera, a meno di clamorose sorprese lasceranno la Lazio. Il brasiliano dovrebbe essere piazzato da Mendes tra Spagna, Portogallo e Francia. Mentre l'esterno danese è ormai l'obiettivo numero uno del Fenerbahce che, perso Kolarov, tenterà il tutto per tutto per l'ex Betis. Sugli altri esuberi (Kishna, Vargic, Minala e Djavan Anderson) non ci sono novità, mentre Casasola potrebbe rientrare nei discorsi con il Chievo per i fratelli Vignato. Si può chiudere entro la metà della prossima settimana. Infine, dalla Serbia sembra tutto fatto per Pavlovic del Partizan Belgrado: la Lazio dovrebbe lasciare il centrale in prestito per un anno ai bianconeri.

LAZIO, INZAGHI PORTA LA LAZIO ALL'ATTACCO

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 18-08 alle 09.15