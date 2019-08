Calciomercato Lazio, l'Inter ci prova per Llorente: contatti con l'entourage

Il rinnovo di Dzeko con la Roma ha scombinato i piani dell'Inter. E potrebbe finire per avere ripercussioni anche sul calciomercato della Lazio. Il motivo è semplice: i nerazzurri restano alla ricerca di un attaccante, e il profilo alternativo al bosniaco è diventato quello di Fernando Llorente. Lo spagnolo è il sogno dei biancocelesti. Ma la concorrenza aumenta giornalmente e la Lazio finora non ha mai mostrato la giusta convinzione per affondare definitivamente il colpo. Cosa che invece potrebbe fare Marotta, regalando a Conte un suo pupillo. Stando a quanto riportato da passioneinter.com, l'Inter e l'entourage di Llorente sarebbero in contatto. I nerazzurri stanno sondando il terreno per capire le intenzioni dello spagnolo che, dal canto suo, avrebbe dato indicazioni positive. Il margine per una trattativa c'è e la soluzione farebbe felici tutti, da Conte alle casse dell'Inter, meno la Lazio. Sono giorni caldi, l'ex Tottenham non ha più molta voglia di aspettare.

IMMOBILE, GLI AUGURI PER LA NASCITA DI MATTIA

LAZIO, LE ULTIME DA FORMELLO

TORNA ALLA HOMEPAGE