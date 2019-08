Calciomercato Lazio, Bas Dost ai dettagli con l'Eintracht: il comunicato

CALCIOMERCATO LAZIO - Non sarà alla Lazio il futuro di Bas Dost. Non convocato per la gara interna che lo Sporting Lisbona giocherà domani contro il Braga, l'attaccante olandese è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell'Eintracht Francoforte. Ad annunciarlo la stessa società tedesca tramite il proprio account Twitter: "Bas Dost sarà presto un giocatore dell'Eintracht". Restano alcuni dettagli da limare e poi l'ex Wolfsburg farà ritorno in Bundesliga dopo tre anni. Con il contratto in scadenza nel 2021 e una clausola rescissoria da 60 milioni di euro, per il momento entrambe le società non hanno comunicato le cifre dell'accordo.

Bas Dost could soon be celebrating in Eintracht colours.#SGE https://t.co/7LxYYtV66L — Eintracht Frankfurt (@eintracht_eng) August 17, 2019

Pubblicato il 17/08 alle 22:00