Calciomercato Lazio, dalla Serbia: a un passo Pavlovic del Partizan

CALCIOMERCATO LAZIO - La notizia che scuote il weekend, l'ultimo senza Lazio, arriva dalla Serbia, precisamente da Mozzartsport, uno dei maggiori siti d'informazione del paese. Secondo quanto riporta il sito, infatti, il club biancoceleste è a un passo dall'assicurarsi Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan, classe 2001, considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo. Su Pavlovic c'erano anche Juventus e Benfica, ma la Lazio avrebbe bruciato la concorrenza grazie a un'offerta da cinque milioni di euro e soprattutto garantendo al Partizan di mantenere Pavlovic in rosa ancora per un anno. Per definire l'operazione mancherebbero gli ultimi dettagli. Insomma i capitolini lascerebbero a Belgrado, in prestito, il giocatore per garantirgli continuità e possibilità di crescere tra i professionisti. Pavlovic ha giocato finora da titolare tutte le partite dei bianconeri in questo inizio di stagione e ha già messo insieme dieci gettoni con l'Under 19 della Serbia.

