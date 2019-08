Calciomercato Lazio, si insiste per Vignato: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a guardare in casa Chievo. Il club biancoceleste, dopo le operazioni Kiyine e Ndrecka, stavolta avrebbe messo nel mirino Emanuel Vignato. Insieme a lui nella trattativa potrebbe entrare anche il fratellino Samuele. È un 2004 e potrebbe trovare spazio nel settore giovanile gestito da Bianchessi. Di lui si parla un gran bene: gli addetti ai lavori ne parlano con toni sensazionali. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, dovrebbe essere un affare da circa cinque milioni di euro e nella contrattazione potrebbe rientrare anche il nome di Casasola, in uscita dalla Lazio e in cerca di sistemazione. La prossima settimana sarà decisiva per capire se i fratelli Vignato arriveranno a Formello o meno.