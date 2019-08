Calciomercato Lazio, non solo Durmisi: il Fenerbahce punta l'alternativa

Il calciomercato della Lazio vive una fase di stallo sia in entrata che in uscita. Se da un lato si guarda a talenti per il futuro come Vignato e Pavlovic o a un nuovo centravanti, dall'altro restano da piazzare Wallace e Durmisi. Il danese rimane nel mirino del Fenerbahce, che è alla ricerca di un terzino sinistro. Secondo quanto riportato dai media turchi però il club dei Canarini sta sondando la pista che porta a Laxalt del Milan e addirittura avrebbero già un accordo con il calciatore. Rimane la trattativa con i rossoneri, in uno scenario simile a quello dell'operazione Durmisi. Prima il no per Kolarov della Roma, ora altre due piste italiane per il Fenerbahce.

