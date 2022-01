Calciomercato Lazio, Balzaretti: "Lukaku-Vicenza? Questa la situazione"

Federico Balzaretti, direttore sportivo del Vicenza, ha parlato della trattativa per portare in biancorosso Jordan Lukaku. Sembrava fatta, c'è stato un rallentamento: "Per il belga c’è stata una frenata. Non so se per l’inserimento di un’altra squadra o per dei dubbi del ragazzo, ma non ci arrendiamo e proveremo a portare avanti la trattativa", ha spiegato Balzaretti nel corso della presentazione del nuovo acquisto Teodorczyk. Ha aggiunto: "In questo momento è più vicino Boli di quanto lo sia Lukaku".