Calciomercato Lazio, Capanni futuro ancora da scrivere: la situazione

Si definirà nei prossimi giorni la situazione relativa a Luan Capanni. L’attaccante brasiliano, autore di 13 gol nell’ultimo campionato di Primavera 2, aveva firmato dodici mesi fa un contratto di un anno con opzione per altri quattro. Un’opzione scaduta il 30 giugno e che la Lazio è pronta a esercitare a determinate condizioni, non ancora accettate dal ragazzo che avrebbe desiderato maggiore considerazione da parte della società biancoceleste. Dal 1 luglio è diventato libero di ascoltare le proposte di altri club, da qui l’incontro a Casa Milan tra il giovane, un membro del suo entourage e i dirigenti rossoneri. Il Diavolo offre un contratto lungo, di cinque anni, con la prospettiva di partire sì di nuovo dalla Primavera 2 (da fuoriquota), ma di arrivare pian piano in prima squadra. Capanni ha ascoltato, ma ha deciso di prendere tempo prima di scegliere la squadra in vista delle prossime stagioni. Le offerte non mancano comunque. Nemmeno dall’Inghilterra. Tare è in contatto con Kia Joorabchian, colui che detiene la gestione dell’agenzia cui si è affidato Capanni (ha cambiato da poco procuratore). La proposta biancoceleste è di quattro anni, a cifre simili a quelle percepite finora. La Lazio e Capanni sono tornati a parlarsi, ma il futuro del ragazzo classe 2000 è ancora tutto da scrivere.

