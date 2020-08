Calciomercato Lazio, Caputi su Silva: "Può dare la mentalità vincente ai biancocelesti"

Sono ore importanti per la trattativa che potrebbe portare David Silva alla Lazio. Ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda su Radio 24, il giornalista e conduttore televisivo Massimo Caputi ha commentato il mercato dei biancocelesti, in particolare l'interesse per lo spagnolo del Manchester City: “Non mi aspetto colpi a sensazione da Lotito per la Lazio, ma mirati. David Silva lo è, se non impiegato ogni partita può dare molto, può dare la mentalità vincente che in ambito internazionale serve alla Lazio”

