Calciomercato Lazio, casting per la porta nonostante Carnesecchi: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio vuole Carnesecchi a tutti i costi. I biancocelesti sono in cerca di un portiere titolare dopo l'addio di Strakosha e la permanenza di Reina come fidato secondo. Il profilo scelto è quello del classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, nonostante dovrà rimanere fuori per 4 mesi dopo l'operazione subita alla spalla. I bergamaschi lo lascerebbero partire in prestito e lo valutano 15 milioni, Lotito vorrebbe spendere di meno e inserire un'opzione di riscatto. Se non si dovesse trovare l'accordo si virerebbe su Vicario, fresco di riscatto con l'Empoli.

CASTING APERTI - Se il prossimo primo portiere dovesse essere l'ex Cremonese, in qualsiasi caso bisognerà prendere un secondo affidabile che riesca a sostituirlo nei primi mesi. Secondo la rassegna stampa di Radiosei sono tanti i nomi in lista: Provedel dello Spezia (in scadenza nel 2023); Adrian e Karius del Liverpool (il primo si svincola, il secondo si libera a zero); Radu dell'Inter vorrebbe rimanere in Italia e al momento è richiesto solo dal Monza; Neto potrebbe lasciare il Barcellona; l'agente Mendes, in buoni rapporti con la società, avrebbe proposto Maximiano del Granada che piace alla dirigenza; c'è sempre Sergio Rico che inizialmente si pensava potesse interessare a Tare. I nomi sono tanti, serve una scrematura. Il 6 luglio si parte per Auronzo e Sarri ha bisogno di un portiere.