Calciomercato Lazio, riflessioni su Carnesecchi: piace Maximiano

La Lazio sta valutando i pro e i contro della situazione legata al portiere dell'Atalanta, occhio al portoghese del Granada

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

Riflessioni in corso, non può essere altrimenti. La Lazio ragiona su Carnesecchi, l’infortunio patito dal portiere è importante, richiede quattro mesi di stop certi, molto dipenderà dalle risposte che il ragazzo otterrà dalle cure. Quattro mesi se tutto andrà bene, ma c’è cautela, non si può escludere un allungamento dei tempi. Per questo la Lazio ci sta pensando. Carnesecchi rimane in pole, nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con l’Atalanta che chiede un prestito oneroso e obbligo di riscatto a 15 milioni o un riscatto a 12-13 con percentuale importante (almeno il 20%) sulla futura rivendita. Un’operazione costosa, che può sfiorare i 17-18 milioni di euro complessivi o anche di più se venisse inserita questa percentuale e Carnesecchi, in futuro, dovesse essere ceduto a cifre rilevanti.

CANDIDATURA - Lotito vuole accontentare Sarri, ma deve fare le proprie valutazioni. Alla società è stato proposto Luis Maximiano, portoghese, classe 1999 (uno in più di Carnesecchi), portiere del Granada. È considerato un talento, ha doti fisiche e tecniche importanti, ha il gradimento del direttore sportivo. Maximiano ha un clausola rescissoria di 25 milioni di euro, ma il Granada è retrocesso in Seconda Divisione e il ragazzo vuole andare via, il club andaluso sarà costretto ad accettare cifre decisamente più contenute o formule vantaggiose per chi compra. Sul portoghese vanno registrati anche i sondaggi di Napoli, Atletico Madrid e Celta Vigo. Sarri vorrebbe puntare su Carnesecchi, affiancandogli un vice affidabile, ma Maximiano è nome che sta girando con insistenza a Formello. Può diventare un’occasione, ma va convinto il tecnico che preferisce profili italiani per la porta. Carnesecchi resta in pole, ma le riflessioni proseguono e anche la valutazione di altri profili.

