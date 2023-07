Calciomercato Lazio | Chi è Sabitzer: il bombardiere austriaco con il vizio del gol!

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'ultimo nome uscito in casa Lazio è quello di Marcel Sabitzer. Il centrocampista del Bayern Monaco è stato soggetto di un sondaggio da parte della società biancoceleste che ne vuole valutare la fattibilità. Classe 1994 si è messo in mostra in Europa con la maglia del Lipsia, prima di passare al club bavarese. Dotato di una grande tecnica e un'ottima duttilità, si è rivelato un calciatore in grado di giocare quasi in tutti i ruoli. Le sue capacità da tuttocampista lo hanno portato in carriera a muoversi come mezz'ala, esterno su entrambe le fasce, trequartista, ala, falso nueve e, in rare circostanze, anche il terzino. Il suo destro preciso e potente gli consente di essere pericoloso da ogni punizione, oltre a renderlo un ottimo tiratore di punizioni.

I numeri

Nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Bayern Monaco e Manchester United (dove si è trasferito a gennaio in prestito), totalizzando 42 presenze (2049') e soli 4 gol. Un rendimento nettamente al di sotto di quanto ha mostrato negli anni precedenti e che conferma le difficoltà del calciatore ad ambientarsi in un top club europeo come il Bayern. Se si scava più indietro, infatti, tornando alla stagione 2020/2021 quando ancora vestiva la maglia del Lipsia, i numeri crescono a dismisura, raggiungendo quota 9 gol e 7 assist in 39 partite. La sua migliore stagione in carriera, però, è nel 2019/2020, quando in 44 incontri giocati è andato a segno 16 volte, realizzando anche 11 assist.