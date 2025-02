Calciomercato Lazio | Clamoroso Vitor Roque, lascia il Betis e va da Felipe Anderson

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Vitor Roque cambia ancora squadra. Il brasiliano era stato accostato in estate alla Lazio dopo la telenovela Greenwood. Il calciatore verdeoro di proprietà del Barcellona era finito al Betis in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore, però, è pronto a lasciare la Spagna. Il club di Siviglia ha diramato un comunicato in cui annuncia il ritorno ai blaugrana: "Il Real Betis Balompié e l'FC Barcelona hanno trovato un accordo per risolvere il prestito dell'attaccante Vitor Roque . Il brasiliano, arrivato la scorsa estate dal Barcellona, ​​se ne va dopo aver giocato 33 partite e segnato 7 gol. Il Club lo ringrazia per il suo servizio e gli augura buona fortuna per le sue future sfide professionali".

Il giocatore non resterà in Catalunya, infatti è pronto a tornare in Brasile. L'attaccante diventerà un compagno di squadra di Felipe Anderson al Palmeiras. Ad annunciarlo è stato Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, in conferenza stampa: "Non è con noi perché il trasferimento di Vitor Roque al Palmeiras è stato concluso". Come sottolinea Tuttomercatoweb, soddisfatto dunque il volere del Barcellona, che a fronte di un investimento di 30 milioni e la delusione per quanto offerto dal giocatore, è riuscito a piazzarlo al Palmeiras. Il Real Betis e il Barcellona hanno trovato l’accordo definitivo che consentirà a Vitor Roque di trasferirsi in Brasile per vestire la maglia del Palmeiras. Il classe 2005 nella giornata di oggi, quando chiuderà il mercato nel paese sudamericano, dovrebbe raggiungere la madrepatria per firmare un contratto quinquennale con il suo nuovo club. Al Barcellona andranno 25,5 milioni di euro a cui potrebbero aggiungersi altri cinque di bonus qualora il calciatore raggiungesse determinati obiettivi.