Calciomercato Lazio: "Contatti United-Kezman-Ramadani per Milinkovic"

CALCIOMERCATO LAZIO, CONTATTI UNITED-MILINKOVIC - La Lazio ci è abituata, ormai ogni volta che l'estate si avvicina il nome di Milinkovic inizia a girare dappertutto, a rimbalzare qua e là per l'Europa accostato ai top club. È riuscito fuori il flirt con la Juventus, ora dalla Francia arriva anche quello con il Manchester United, che già l'anno scorso aveva provato a prendere il Sergente. Secondo 'Footmercato', portale francese, la pista si sarebbe riaperta con nuovi contatti tra i Red Devils e l'agente di Milinkovic, Mateja Kezman. Non solo, lo United sfrutterebbe il super agente Fali Ramadani come intermediario nella trattativa. Poi, però, servirà superare l'ostacolo più grande del quale spesso ci si dimentica: ogni manovra preliminare dovrà fare i conti, prima o poi, con Lotito.

