Calciomercato Lazio, Conte non molla Giroud: lo vuole all'Inter

Ha scaldato il mercato invernale e fatto sperare migliaia di tifosi, alla fine è sfumato a poche ore dalla chiusura dei battenti. La Lazio ci ha provato in tutti i modi a strapparlo al Chelsea, nonostante la concorrenza di altri top club come Inter e Tottenham. Una concorrenza che dovrà superare anche quest'estate se vorrà chiudere l'affare. Olivier Giroud si libererà dai Blues a parametro zero, Antonio Conte continua a fare il suo nome per rinforzare il reparto avanzato, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. I due sono in contatto da tempo, lo riabbraccerebbe volentieri all'Inter, lo vede come il perfetto vice-Lukaku. Ecco quindi che Marotta starebbe studiando l'offerta giusta per convincerlo. Un contratto biennale superiore ai 5 milioni di euro, la richiesta del francese, anche se i nerazzurri sperano di ottenere uno sconto.



