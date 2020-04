Leghe e coppe, due strade da percorrere: ecco le possibili date per ripartire

Il sistema calcio continua ad interrogarsi senza sosta sulle modalità di ripresa a questo punto non di un singolo campionato, ma dell'intero movimento calcistico europeo. UEFA, Eca, Leghe e Federazioni europee lavorano per terminare la stagione 19/20 assegnando tutti i trofei e, come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, si è arrivati a disegnare due possibili strade da percorrere alla ripresa: un calendario parallelo o uno a blocchi. La prima eventualità può verificarsi in caso si riprenda per fine maggio o inizio giugno: ricomincerebbero subito i campionati nazionali giocando ogni tre giorni fino alla quarta settimana di giugno, quando riprenderebbero anche Champions e Europa League. Da lì in poi la classica alternanza, con finali orientativamente il 5 agosto per l'Europa League e l'8 per la Champions, mentre le semifinali di ritorno della Coppa Italia e i recuperi rimanenti della Serie A sarebbero piazzati nei turni infrasettimanali di luglio (la finale di Coppa Italia entro il 2 agosto). L'ipotesi calendario a blocchi invece è il modello che si utilizzerà se si dovesse ripartire oltre la metà di giugno: prima si disputerebbero tutti i campionati nazionali in modo da finirli entro il 2 agosto, solo dopo spazio alla Champions e all'Europa League che avrebbero l'ultimo atto rispettivamente il 22 e il 19 agosto. Una strada, quest'ultima, più flessibile perché permetterebbe anche di inserire il meccanismo di final eight o final four per i campionati, se necessario. In generale, qualora dovesse essere possibile farlo, la Serie A potrebbe anche riprendere una settimana prima rispetto al resto dei campionati nazionali: la massima divisione italiana è più indietro delle altre nel calendario, ricominciare in anticipo sarebbe un bene e un fattore positivo anche dal punto di vista della visibilità. Presto per fare previsioni, ma le cornici sono state delineate.