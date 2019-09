Calciomercato Lazio, Cosgrove smentisce le voci: "Tutta immondizia"

Durante lo scorso calciomercato alla Lazio sono stati avvicinati tantissimi attaccanti. Tante voci intorno a moltissimi nomi, anche se alla fine la permanenza di Caicedo in biancoceleste ha spazzato via qualsiasi discorso. Una smentita postuma arriva dalla Scozia, dal centravanti dell'Aberdeen Sam Cosgrove. Nel corso di un'intervista al Telegraph l'attaccante ha risposto a una domanda su un eventuale interesse della Lazio in estate: "Ho saputo delle voci di un interesse della Lazio, ma penso siano state un sacco di immondizia, a essere sincero".

LAZIO, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO A FORMELLO

LAZIO - GENOA, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

TORNA ALLA HOME PAGE