Calciomercato Lazio, da Radu a Mauri: quando gennaio fa rima con affare

È ufficialmente iniziata la sessione invernale di calciomercato, i club sono al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose per poter affrontare al meglio questa seconda parte di stagione. Tra acquisti e cessioni ogni società spera di mettere a segno almeno un colpo e nella storia della Serie A ce ne sono stati diversi, li riporta in una speciale classifica Sky Sport. Tra questi rientra l’acquisto da parte della Lazio di Stefan Radu. Il difensore biancoceleste arrivò nella Capitale nel 2008 dalla Dinamo Bucarest, mai nessuno avrebbe immaginato quanto sarebbe stato importante per il club. Sono 13 le stagioni che il romeno ha disputato finora con l’aquila sul petto regalando emozioni e raggiungendo traguardi personali importantissimi, divenendo il giocatore con più presenze nella storia della Lazio di cui è una colonna portante.

NON SOLO RADU – Oltre al difensore romeno ci sono altri due ex biancocelesti. Uno è Stefano Mauri che venne alla Lazio nel gennaio del 2006 dall’Udinese, disputando dieci stagioni e mezza con l’aquila sul petto. L’altro è Antonio Candreva che arrivò dal Cesena alla Lazio nel 2012, con la maglia biancoceleste realizzò 45 reti in 192 gare. Infine, non sono presenti in questa curiosa classifica ma meritano di essere ricordati anche Andre Dias e Giuseppe Biava. Tutti e quattro eroi di quel 26 maggio.

