Calciomercato Lazio, dal Belgio spunta David per l'attacco: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Giroud, ma non solo. In attesa di capire la situazione riguardo l'emergenza coronavirus, la Lazio pensa anche al futuro e alla squadra che verrà. Con la Champions, i biancocelesti dovranno rimpolpare la rosa, soprattutto in attacco. II francese resta il preferito per affiancare Immobile, Caicedo e Correa, però non sono esclusi altri profili. Oltre a Muriqi, un nome nuovo rimbalza dal Belgio: Jonathan David. L'attaccante del Gent, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, piace parecchio alla dirigenza biancoceleste. Il classe 2000 è finito sul taccuino di Inter e Arsenal, ma sembrerebbero gli scout dei capitolini i più presenti alle gare del canadese. Se ne saprà di più tra un paio di mesi, quando dopo i verdetti di fine stagione si capiranno anche le strategie del prossimo calciomercato.

