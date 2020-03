Lazio, non solo Giroud: Muriqi in lista, ma la concorrenza non manca...

Vedat Muriqi continua ad essere un osservato speciale in casa Lazio. Il ds biancoceleste Igli Tare segue da tempo il centravanti kosovaro che, nell'attuale stagione, ha segnato 13 gol in 24 presenze. L'attaccante del Fenerbahce garantirebbe a Simone Inzaghi caratteristiche diverse rispetto agli attaccanti attualmente in organico. Considerato una delle alternative a Giroud, riporta la rassegna stampa di Radiosei, per lui non mancano le concorrenti. Tanti sono i club che lo seguono, con il Tottenham in prima fila. Muriqi non vuole farsi distrarre e continua a non sbilanciarsi sul futuro: "La mia mente è focalizzata solo sul Fenerbahce". In estate potrebbe aprirsi un'asta, con una base di partenza di venti milioni.

