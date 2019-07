Calciomercato Lazio, dall'Inghilterra: "i biancocelesti pensano a Welbeck"

Durante il mercato è doveroso buttare un occhio anche alla lista degli svincolati di lusso. Tra questi, è possibile notare Danny Welbeck. L'inglese saluterà l'Arsenal e potrebbe essere pronto per un'esperienza estera. Secondo quanto riportato dal sito The Sun, molti club sarebbero pronti a farci almeno un pensierino. Tra questi, anche la Lazio. Welbeck compirà 29 anni a novembre, ma quello che più preoccupa del giocatore è la fragilità: nello scorso campionato, ha giocato solamente 8 partite. Insomma, le doti tecniche e calcistiche non mancano, quelle fisiche fanno nascere qualche dubbio. Inoltre, sempre come sottolinea The Sun, il giocatore chiede uno stipendio importante: 100.000 sterline a settimana. Anche il fattore economico, dunque, rimane un ostacolo. Quella dell'ex Arsenal è una situazione in divenire: la Lazio può comunque affacciarsi alla finestra e seguire eventuali sviluppi.

Pubblicato il 28/07 alle 23:45