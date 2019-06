Calciomercato Lazio, dalla Francia alla Turchia: l'estero chiama Badelj e Durmisi

CALCIOMERCATO LAZIO, BADELJ AI SALUTI - Ufficialmente il calciomercato aprirà i battenti il 1° luglio, ma la Lazio sta già iniziando a delinearsi: gli acquisti di Adekanye, Jony, Vavro e Lazzari sono in dirittura d'arrivo, l'obiettivo è renderli disponibili per Inzaghi sin dal primo giorno di ritiro ad Auronzo. Come riportato dall'odierna rassegna stampa di Radiosei, se da una parte c'è l'esigenza di rinforzare la rosa nelle sue defaillance, dall'altra c'è bisogno di sfoltire numericamente l'organico, cercando altresì di accontentare chi intende cambiare aria. Dopo un solo anno alla Lazio, per Milan Badelj è già il momento dei saluti. Arrivato la scorsa estate a parametro zero dalla Fiorentina, il croato in questa stagione ha trovato pochissimo spazio. Il ruolo di vice Leiva gli sta stretto - lo ha comunicato a Inzaghi -, si aspettava maggior considerazione. Su di lui ci sono Bordeax, West Ham e Fenerbahçe: tre offerte dall'estero che permetterebbero alla Lazio di realizzare una plusvalenza immediata.

DURMISI - Chi vorrebbe restare per provare a rilanciarsi dopo un anno travagliato è Riza Durmisi. L'ex Betis conta di giocarsi le sue chance sin dal ritiro di Auronzo, ma la fascia sinistra al momento è parecchio trafficata: Lulic rimarrà almeno un altro anno, per Jony si attende solamente l'ufficialità, mentre Lukaku (prosegue in Belgio il recupero post infortunio al ginocchio) verrà valutato durante il ritiro ed eventualmente rilanciato. Solo una bocciatura del belga potrebbe far sì che la Lazio confermasse in rosa Durmisi, il quale, al contrario, andrà via in prestito. Negli ultimi giorni, la squadra interessata maggiormente a lui sembrerebbe essere il Marsiglia. Senza sottovalutare il fatto che i tifosi francesi apprezzerebbero un suo eventuale arrivo.

