Calciomercato Lazio, i tifosi del Marsiglia vogliono Durmisi in Francia

Nelle scorse settimane dalla Danimarca Riza Durmisi prometteva di non voler lasciare la Lazio. Legato ai biancocelesti fino al 2023, l’intenzione dell’ex Betis Siviglia sarebbe infatti quella di proseguire la sua avventura nella Capitale. Arrivato dopo un investimento di circa 7 milioni, l’esterno ha deluso alla prima stagione in Italia e il prossimo anno partirebbe dietro nelle gerarchie. Motivo per cui l’ipotesi di un addio anticipato non è da scartare. In Francia ha fatto un sondaggio l’Olympique Marsiglia. E allora Le Phocéen, portale che segue le vicende dell’OM, ha voluto chiedere ai suoi lettori se quello del classe 1994 potrebbe essere il profilo giusto. Chiare le risposte: il 69% dei tifosi francesi vorrebbe Durmisi come titolare (44%) o riserva (25%). Evidentemente, durante la fase a gironi d’Europa League, l’esterno di origini albanesi ha fatto una buona impressione.

