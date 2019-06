Calciomercato Lazio, Durmisi tra voglia di riscatto e addio: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è stata positiva la prima stagione di Riza Durmisi alla Lazio. L'esterno sinistro, arrivato nell'estate del 2018 dal Betis, non è riuscito a esprimersi al meglio. I problemi alla schiena e l'infortunio al braccio hanno sicuramente influito, ma nella seconda parte della stagione, quando era pienamente ristabilito, il giocatore ha deluso. Il nazionale danese è scalato nelle gerarchie e adesso è alle spalle di Lulic, Lukaku e anche del nuovo arrivato Jony, manca ormai solo l'ufficialità. Secondo la consueta rassegna stampa di Radiosei, il calciatore avrebbe voglia di rimanere un altro anno a Formello per dimostrare quanto vale. La folta e forte concorrenza, però, non gli permetterebbe di trovare la continuità di utilizzo che lui vorrebbe. Così si fa sempre più strada l'ipotesi dell'addio con il Marsiglia che nei giorni scorsi aveva effettuato un sondaggio. Non è escluso che i transalpini possano tornare a bussare alla porta della Lazio che è pronta ad ascoltare le eventuali proposte. Dopo un anno le strade di Durmisi e del club biancoceleste sembrano destinate a separarsi, con il Marsiglia e la Ligue1 sullo sfondo.

