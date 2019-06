Calciomercato Lazio, dalla Francia: Olympique Marsiglia su Durmisi

Sirene francesi, per Riza Durmisi. Nelle sue dichiarazioni più recenti, l'esterno della Lazio ha spiegato di voler lottare per conquistare una maglia da titolare alla corte d'Inzaghi, continuando a lavorare a Formello. Il suo futuro, però, resta in dubbio. Il club biancoceleste potrebbe valutare eventuali offerte allettanti. Intanto, dalla Francia rimbalza l'interesse dell'Olympique Marsiglia. Stando a quanto riporta L'Equipe, il club francese sarebbe a caccia di un terzino sinistro. Pedro Rebocho del Guingamp è il primo candidato, ma la dirigenza dell'OM ha sondato anche il nome di Durmisi. Da ricordare, poi, che una delle poche uscite da titolare del danese è stata proprio con i marsigliesi in Europa League, nel match vinto per 2-1. Chissà che la società francese non gli abbia messo gli occhi addosso già in quell'occasione.

