Lazio, Durmisi a Miami spara al poligono. E incontra Patric... - VIDEO

Prima di rimettersi a lavorare per giocarsi le sue carte alla Lazio - come ha dichiarato lui stesso -, Riza Durmisi si gode le vacanze lontano dalla Capitale, in quel di Miami. Prova a sfuggire al caldo torrido di Roma e si svaga provando a fare centro. Non con il pallone, per quello è ancora presto, ma con il fucile al poligono. Come pubblicato nelle sue storie di Instagram, l’esterno biancoceleste è concentrato nel mirare con precisione ed indossare i panni del cecchino. Chissà che non abbia raccontato le sue performance al compagno di squadra Patric, anche lui a Miami. I due si sono incontrati, un altro scatto social li immortala. Quanta Lazio oltreoceano. (CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DI DURMISI O SCORRI A FINE ARTICOLO)

