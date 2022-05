Calciomercato Lazio, dalla Francia: "L'ultimo nome è quello del terzino del Lione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sessione di calciomercato è ufficialmente entrata nel vivo. Cresce, ogni giorno di più, la lista dei calciatori accostati alla Lazio. Per la maggior parte, tuttavia, si tratta di profili presi in considerazione ma su cui non necessariamente la dirigenza punterà "forte" per l'acquisto. L'ultima indiscrezione arriva dalla Francia e coinvolge Leo Dubois, legato al Lione da un contratto che scadrà a giugno 2024. Con l'exploit di Malo Gusto, la presenza del classe '94 non sembra essere più prioritaria per il club francese. Secondo quanto riporta ButFootballClub, la Lazio ci starebbe facendo un pensierino. Ma non sarebbe la sola in Serie A: anche la Fiorentina sarebbe interessata. Sarebbe la prima esperienza all'estero per Dubois che, prima di approdare tra le fila del Lione, giocava nel Nantes, squadra che l'ha visto crescere professionalmente.

TORNA ALLA HOMEPAGE