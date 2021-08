Calciomercato Lazio, David Luiz e quel messaggio a Sarri: "Ci vediamo presto..."

È arrivato Mattia Zaccagni, acquisto per puntellare e completare l'attacco biancoceleste, ma sui social regna ancora la voglia di un colpo last minute. In particolare in difesa. Già perché la retroguardia rimane il reparto più scoperto, con Luiz Felipe spesso afflitto da problemi fisici e con Patric e Vavro come prime alternative che non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi laziali. Twitter, Facebook e Instagram sono quindi piazze virtuali dove si chiede a gran voce un intervento in difesa e i nomi - attingendo dalla lista dei giocatori svincolati - fioccano: da Nkoulou senza contratto dopo l'esperienza al Torino, a Mustafi che proprio con i granata non ha trovato l'accordo nelle ultime ore di mercato. Il nome più gettonato, però, è quello di David Luiz che attende ancora una chiamata dopo la fine dell'avventura all'Arsenal.

EFFETTO SARRI - Classe 1987, il brasiliano sembra nel mirino del Flamengo, ma i tifosi laziali stanno intasando i social chiedendone l'acquisto e scavando nella storia di David Luiz si può trovare un messaggio di stima e affetto nei confronti di Maurizio Sarri. Attuale tecnico della Lazio. Il post, pubblicato su Instagram, risale a giugno 2019, quando Sarri lasciò il Chelsea per andare alla Juventus; David Luiz fu uno dei giocatori più impiegati dal Comandante e il brasiliano lo salutò così: "Boss, Maurizio Sarri, tu meriti tutto il mio rispetto come persona e come allenatore! Vorrei ringraziarti di tutto e augurarti le migliori fortune per il tuo futuro, continuerai a scrivere pagine importanti nel calcio! E grazie a tutto il tuo staff, sanno quanto gli voglio bene! Un grande abbraccio, ci vediamo presto". Un messaggio che esplicita il rapporto di stima che c'era e c'è tra i due. Ora i Laziali, facendo leva anche su quel "ci vediamo presto", sperano che Sarri possa intercedere con la Lazio e proporre un Pedro-bis. Al momento, va specificato, non c'è alcuna trattativa in corso, ma chissà che l'onda social e l'effetto Sarri non possano sconvolgere di nuovo il mercato biancoceleste.