Calciomercato Lazio | Diego Gonzalez, addio in definizione: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio, dopo essersi occupata della cessione di Akpa-Akpro al Monza, è pronta a chiudere un'altra operazione in uscita in vista della finestra invernale di calciomercato che si aprirà ufficialmente a gennaio. Nei giorni scorsi si è parlato della possibile partenza di Diego Gonzalez, prossimo a diventare un giocatore dell'Atlas.

Le parti sarebbero in continuo contatto e, come si legge su TMW, starebbero cercando di definire il trasferimento in tutti i suoi dettagli. Il classe 2003, salvo sorprese, dovrebbe volare in Messico con la formula del prestito fino a giugno con diritto di riscatto. Le due società starebbero lavorando sulla cifra del riscatto, ma non dovrebbe mancare molto alla chiusura dell'affare. Già nelle prossime ore si attende la fumata bianca.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE