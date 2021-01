Calciomercato Lazio, Djavan Anderson - Crotone: il punto di Stroppa

La Lazio, dopo aver asfaltato la Roma, mette nel mirino il Parma per gli ottavi di Coppa Italia. La società invece è al lavoro sul mercato per sistemare coloro che non rientrano nelle liste Serie A e Champions. Tra questi Djavan Anderson, che giovedì ha ceduto il posto in campionato a capitan Lulic e prossimamente avverrà lo stesso anche in lista europea, e che è nel mirino del Crotone. L'olandese ha più di qualche dubbio nell'accettare la destinazione, e come lui anche altri profili avvicinati al club calabrese. L'ammissione arriva dallo stesso allenatore Giovanni Stroppa in conferenza stampa: "So che la società sta facendo di tutto per rinforzare la squadra. Non è facile fare mercato a Crotone. Siamo ultimi in classifica, la situazione è difficile per avere appeal, è un dato di fatto. Dobbiamo avere la forza e la fortuna di trovare opportunità, abbiamo individuato giocatori che possano rinforzare la rosa".

