Calciomercato Lazio, due arrivi e cinque cessioni: il punto sulla giornata

Una giornata piena dal punto di vista istituzionale e del calciomercato. Perché, se da un lato tutta la Lazio era in Campidoglio ospite del sindaco Raggi per la celebrazione dell'ultima vittoria in Coppa Italia, dall'altra Igli Tare e gli operatori di mercato hanno portato a termine diverse operazioni. Soprattutto in uscita. Il club infatti, tramite un comunicato comparso sul sito ufficiale, ha ufficializzato la cessione di: Germoni alla Juve Stabia (a titolo definitivo, ecco le sue parole), Abukar Mohamed al Karpaty (prestito), Spizzichino alla Pro Patria (titolo definitivo) e Filippini al Gubbio (titolo definitivo). Praticamente ufficiale anche il ritorno di Casasola a Salerno. La corte di Giampiero Ventura ha dato i suoi frutti, l'argentino resterà un altro anno alla Salernitana. Questa mattina durante le visite mediche, invece, Felipe Caicedo ha lanciato la bomba: “Se resto? Sì, sicuro”. Dall'addio assicurato alla possibilità di rinnovo, la Pantera potrebbe restare un altro anno a Roma. Al contrario, una partenza che sembra ancora certa è quella di Stefan Radu: il romeno sta tentando di ricucire il rapporto con la società, molto probabilmente non basterà. La Lazio è già da tempo alla ricerca di un sostituto.

LE ENTRATE - Due arrivi in un giorno solo. Si tratta di acquisti annunciati da diverse settimane, ma concretizzati solamente nella giornata di oggi. Jony è atterrato a Fiumicino nel pomeriggio, Lazzari poco fa è arrivato a Formello. Entrambi sosterranno le visite mediche nella giornata di domani, poi potranno essere ufficializzati. Saranno rispettivamente il terzo e quarto rinforzo del mercato biancoceleste, vanno ad aggiungersi ad Adekanye e Vavro. I biancocelesti hanno sistemato le corsie esterne, ma il mercato in entrata batterà ancora diversi colpi: la Lazio cerca un difensore mancino e almeno un centrocampista per fronteggiare le eventuali cessioni di Radu e Badelj, servirà un altro uomo sulla mediana solo in caso di addio di Milinkovic. L'agente del serbo. Mateja Kezman, è atterrato a Roma. Nelle prossime ore incontrerà la dirigenza, si attendono sviluppi. Se partirà, il candidato numero uno nella lista di Igli Tare per sostituire il serbo resta sempre Yazici.

