Calciomercato Lazio, due club bussano alla porta per Bastos: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Terminato il campionato è tempo di calciomercato. In attesa di conoscere le date ufficiali della prossima stagione, ogni club è a caccia dei ritocchi per perfezionare la rosa. In casa Lazio, con il ritorno in Champions, bisognerà allungare e rimpinguare la panchina con 6/7 acquisti. Non è escluso, però, che il numero possa aumentare se qualcuno dei componenti attuali della squadra dovesse salutare Formello. Tra questi c'è Bastos. Il difensore angolano non ha ancora rinnovato il contratto con le aquile che scadrà a giugno. Per evitare di perderlo a parametro zero, qualora non dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo, il numero quindici biancoceleste potrebbe salutare la Capitale. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, per lui si sono fatte sotto sia la Stella Rossa che i turchi del Basaksehir. Trattative per il momento ancora in fase iniziale, ma enytrambi i club si sono mostrati molto interessati al centrale e non è escluso che nei prossimi giorni possano provare l'affondo per strapparlo alla Lazio.

