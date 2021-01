Calciomercato Lazio, Durmisi in uscita: c'è la Salernitana

Occhio alle sorprese. Pure in uscita. Riza Durmisi può andare alla Salernitana, è un'ipotesi concreta, può prendere quota nelle prossime ore. Il danese non rientra nei piani della Lazio, difficile piazzarlo anche per via di un ingaggio importante. Da qui la possibilità di un prestito ai granata per giocare e rilanciarsi in vista dell'estate. Lo riporta Nicolò Schira su Twitter.

Pubblicato il 14/01 alle 5:00