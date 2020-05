Calciomercato Lazio, Durmisi può tornare a "casa": piace al Betis

Alla Lazio non ha inciso, non ha lasciato il segno. Per questo il club a gennaio non si è opposto quando il giocatore ha chiesto di andare altrove. Al Nizza una nuova opportunità per Riza Durmisi, poco tempo per imporsi però. Il club francese ha fatto sapere che non lo riscatterà. Tornerà quindi alla base, a Roma, ma spera che possa essere solo di passaggio. In estate bisognerà trovare una sistemazione per il danese. L'assist potrebbe arrivare dalla Spagna, dal suo ex club, il Betis Siviglia, alla ricerca di un esterno sinistro. Proprio in biancoverde, in Spagna, Durmisi ha fatto vedere le cose migliori. Il suo nome è in lizza insieme a quelli di Karbownik e Pedraza, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei.

Spadafora: "Ripresa? Serve ancora una settimana per decidere"

Lazio, Leiva vicino al recupero

TORNA ALLA HOMEPAGE