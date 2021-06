Calciomercato Lazio, Felipe Anderson aspetta l'accordo: e punta la 7...

Il ritorno è uno scenario concreto che prende forma con il passare delle ore. Felipe Anderson aspetta la Lazio, vuole la Lazio. L’aspetta perché prima bisogna trovare l’accordo con il West Ham che vorrebbe ricavare circa 9-10 milioni dalla cessione del brasiliano che non rientra nei piani di Moyes e non vede l’ora di lasciare Londra e tornare a Roma dove ha lasciato cuore e amici. Si dice che Pipe abbia già sentito alcuni ex compagni, era benvoluto nel gruppo, sarebbe riaccolto con piacere, troverebbe un allenatore che lo stima, che lo voleva allenare ai tempi di Napoli. Felipe Anderson preme per il ritorno, l’ha fatto capire ai propri agenti, a loro il compito di mediare con gli Hammers e trovare la quadratura tra domanda e offerta della Lazio. Lotito non vorrebbe spingersi oltre i 5 milioni più bonus, c’è da lavorare, ma c’è fiducia riguardo alla buona riuscita dell’operazione, perché la volontà del giocatore è chiara e non è un dettaglio. Il West Ham può accontentare il ragazzo, serve trovarsi a metà strada, si può chiudere intorno ai 7 milioni più bonus.

RITORNO AL FUTURO - Felipe vuole la Lazio, l’ha lasciata che aveva la 10 sulle spalle, un numero passato sulle spalle di Luis Alberto nell’estate del 2018, quando Anderson disse arrivederci. I due si scambiarono messaggi di stima e affetto sui social: “Sai quanto ti voglio bene e ti auguro tante magie con la numero 10, grazie per tanto amore, ti voglio bene. Magico”, scrisse il brasiliano in risposta a un messaggio dello spagnolo. Luis Alberto e Felipe si stimavano, parlavano la stessa lingua, quella dello spettacolo: “Ti auguro il meglio è stato un piacere giocare con te e condividere le esperienze dentro e fuori dal campo. Ora ti ammireremo da lontano, sei un fenomeno”, le parole del Mago. La 10 rimarrà sulle spalle di Luis Alberto, Felipe punta a riprendersi la maglia numero 7, quella con cui visse forse la miglior stagione in biancoceleste. Esplose a cavallo tra il 2014 e il 2015, lo sbloccò un gol a Parma, fece meraviglie, era inarrestabile, fece innamorare il popolo della Lazio. Quello che più di tutti l’ha amato e che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Felipe Anderson ha bisogno di fiducia per esprimersi al meglio, deve sentire intorno a sé la spinta emotiva che Roma e Sarri possono dargli. Operazione rilancio, con quella 7 di nuovo sulle spalle…

Pubblicato il 29/06