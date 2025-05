Calciomercato Lazio | Floriani, la Juve Stabia può riscattarlo. Ma da Formello...

CALCIOMERCATO LAZIO - Se la Juve Stabia è arrivata fino alla semifinale playoff di Serie B il merito è anche di Romano Floriani Mussolini. Il terzino in prestito dalla Lazio è stato tra i grandi protagonisti di una cavalcata impronosticabile che si è conclusa a un passo dalla finale. Nell'arco di questa stagione è stato impiegato 37 volte su 39 da Pagliuca, realizzando anche 1 gol e servendo 4 assist. Un titolare inamovibile al quale la squadra di Castellammare non vorrebbe rinunciare in vista della prossima stagione. Nell'accordo stipulato tra le due società al momento del prestito, infatti, le parti si erano accordate per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

LA RECOMPRA - Dalla sua, quindi, la Juve Stabia avrebbe la possibilità di metter mano al portafoglio per acquisire a titolo definitivo il cartellino di Floriani. Attenzione, però, alla contromossa della Lazio. Vista la stima che la dirigenza prova nei confronti del classe 2003, prima di dare l'ok per il trasferimento da Formello hanno voluto assicurarsi un diritto di recompra che permetterebbe alla Lazio, in caso di riscatto della Juve Stabia, di riportare il giocatore nella Capitale. Tutto dipenderà dalla mossa dei gialloblù e dalla volontà dei biancocelesti di puntare sull'ex Primavera.

