Serie B | La Juve Stabia di Floriani Mussolini è fuori dai playoff: passa la Cremonese

Si ferma in semifinale la corsa della Juve Stabia nei playoff di Serie B. La squadra di Pagliuca è stata eliminata dopo il netto 3-0 subito in casa della Cremonese, che ha ribaltato il 2-1 dell'andata. Decisivi per i lombardi i gol di Castagnetti, Johnsen e Vandeputte, oltre all'espulsione di Andreoni. In campo per con la maglia dei campani c'era anche Romano Floriani Mussolini, in prestito dalla Lazio. Ora tornerà nella Capitale.