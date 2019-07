Calciomercato Lazio, follow galeotto di Wallace: il punto sulla giornata

CALCIOMERCATO - Anche oggi arriva un'ufficialità per quanto riguarda il calciomercato della Lazio: si tratta dell'uscita di Alessandro Rossi, che torna in Serie B dopo l'esperienza al Venezia. Il giovane attaccante biancoceleste è infatti un nuovo giocatore della Juve Stabia, opportunità in prestito per continuare ad immagazzinare esperienza tra i grandi. Sempre in uscita, indizio social da parte di Wallace, che ha cominciato a seguire su Instagram il profilo del Wolverhampton, club molto vicino al procuratore del brasiliano Jorge Mendes. Fa riflettere il futuro di Milan Badelj, sempre sembrato in uscita dalla Lazio - ultimamente conteso da Bordeaux e Fiorentina - ma che ora potrebbe anche restare, considerando l'infortunio occorso a Leiva. Sul fronte Milinkovic-Savic invece, su cui restano fortemente interessate Manchester United e Paris Saint Germain, arrivano anche le parole del presidente Lotito: il patron della Lazio ha prima ammesso che non sarà semplice trattenerlo, puntualizzando poi che se si presenteranno situazioni ideali per la sua partenza e per la sua crescita professionale lo si potrà accontentare, sempre puntando a diventare un club tra i migliori al mondo per evitare che si ripetano scenari simili.

YAZICI - In entrata tiene banco la situazione legata a Yusuf Yazici, su cui Tare punta e che, nonostante una offerta del Lille che ha convinto il Trabzonspor, preferirebbe la destinazione Lazio. In questa ottica, l'uscita di Durmisi potrebbe essere funzionale al raccogliere la cifra giusta da offrire al Trabzonspor: il presidente del Besiktas ha velatamente suggerito la possibilità di passare all'attacco per l'esterno biancoceleste nelle prossime ore, battendo le pretese in questo caso del Marsiglia.

