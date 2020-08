Calciomercato Lazio, Hickey a un passo dal Bologna

Aveva sondato il terreno la Lazio nel mese di giugno, per Aaron Hickey, difensore classe 2002 degli Hearts. Centrale ma all'occorrenza anche terzino, il giovane talento aveva messo in luce buone prestazioni nonostante la retrocessione degli scozzesi in questa stagione. Nei giorni scorsi si era parlato di un imminente passaggio del calciatore al Bayern Monaco con tanto di visita al centro sportivo dei bavaresi. Come riporta però la rassegna stampa di Radiosei, la prossima squadra di Hickey sarebbe il Bologna. Prestito con obbligo di riscatto fissato a due milioni: l'accordo tra gli scozzesi e i felsinei sembra essere a un passo, con il giovane difensore prossimo all'approdo in Serie A.

