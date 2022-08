Calciomercato Lazio, Hysaj ai saluti dopo un anno: la situazione

Per arrivare ad acquistare un nuovo terzino sinistro la Lazio deve prima liberare un posto e Hysaj sembrerebbe essere l'indiziato numero uno...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio ha ufficializzato sette acquisti e definito tutto per l'arrivo di Provedel che con ogni probabilità sarà l'ottavo colpo in questa sessione di mercato. I biancocelesti non hanno, però, intenzione di fermarsi e in queste ore stanno ragionando sull'arrivo di un altro elemento per completare ulteriormente la rosa. Nei piani della società c'è l'intenzione di lavorare per l'arrivo di un terzino sinistro ed Emerson Palmieri è in pole su tutti nelle idee di Sarri. Per arrivare all'italo-brasiliano servirà, però, un'uscita. Il nome più in bilico di tutti è quello di Elseid Hysaj, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, essendo arrivato lo scorso anno a parametro zero una sua uscita non può causare una minusvalenza e questo incide anche sulle richieste della Lazio. Il terzino albanese, però, al momento non ha offerte, l'unico interessamento è arrivato dal Valencia del suo ex allenatore Gattuso, per il quale ha giocato al Napoli. Il club spagnolo ha fatto un primo passo, ma non si è ancora mosso in maniera concreta, a causa della poca disponibilità economica. I biancocelesti aspettano, vogliono acquistare un nuovo terzino sinistro, un giocatore di ruolo che possa rinforzare la rosa, ma per far ciò l'addio di Hysaj è indispensabile.