Calciomercato Lazio, idea Callejon per la Fiorentina se parte Chiesa

La Lazio non ha finito di operare sul mercato ma, se il più indiziato ad arrivare è Andreas Pereira, la pista che porta a José Maria Callejon non si è ancora del tutto raffreddata. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sull'ormai ex Napoli che per ora non prende una decisione sul suo futuro sta facendo un pensierino anche la Fiorentina, esclusivamente però in caso di partenza di Federico Chiesa. Nelle idee di Iachini, infatti, Callejon dovrebbe proprio sostituire sull'out di destra Chiesa qualora dovesse lasciare Firenze.

