Calciomercato Lazio, idea francese per la fascia sinistra: i dettagli

Fonte: Tuttomercatoweb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Marcos Antonio, Matteo Cancellieri, Mario Gila e presto anche Nicolò Casale arriverà alla corte di Maurizio Sarri. La Lazio procede spedita per la nuova sessione di calciomercato estiva, Romagnoli invece è a un passo dalla fumata bianca. Se per i centrali la questione in casa Lazio è quasi risolta, Tare e Lotito adesso si stanno preoccupando per quel che concerne la fascia sinistra. Come riporta tuttomercatoweb.com, c'è una novità direttamente dalla Francia. Ci sarebbero infatti dei contatti in corso per il terzino sinistro del Monaco, Jordan Semedo Varela. Il classe 2003 è reduce dall'Europeo U19 in cui ha catturato l'attenzione di molti ed è stato scelto persino come miglior laterale sinistro della competizione. Varela ha ancora un anno di contratto ma oltre ad interessare alla Lazio è finito anche nel mirino del Bayer Leverkusen. Nei prossimi giorni sono attese novità in tal senso.