Calciomercato Lazio, il Genoa chiude per Charpentier: poi andrà in prestito

Gabriel Charpentier, attaccante francese classe 1999, è ormai a un passo dal Genoa. Come riporta alfredopedulla.com l'operazione è in via di definizione, l'intesa di massima è stata raggiunta: i lettoni dello Spartaks Jurmala, che nella stagione in corso hanno prestato il calciatore all'Avellino, incasseranno circa un milione. Charpentier però non vestirà la maglia del Genoa, verrà girato in prestito alla Reggina in Serie B.